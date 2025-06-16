Москва лидирует по числу аккуратных водителей

По данным Российского Союза Автостраховщиков, за последний год во всех регионах РФ отмечается рост числа водителей, получивших скидку за безаварийную езду. Одним из ключевых факторов стало ежегодное обновление коэффициента бонус-малус, которое произошло 1 апреля 2025 года. В среднем по стране среди автомобилистов почти треть (37,3%) имеют минимальный коэффициент.

Столичные автовладельцы чаще других получают максимальную скидку по ОСАГО

Согласно данным РСА, больше всего водителей с безаварийной историей обитают в Москве. Здесь 51% автовладельцев имеют максимальную скидку по ОСАГО благодаря отсутствию ДТП по своей вине.

На втором месте по этому показателю оказался Санкт-Петербург — 48,4%. В Пермском крае (46,4%), Московской (46,1%) и Ленинградской областях (45,7%) доля таких автовладельцев также высока.

Ряд регионов показывает результат выше среднего по стране. В первую десятку, помимо вышеназванных, входят Новосибирская (43,9%), Рязанская области (43,8%) и Республика Карелия (42,6%). Проявляют внимательность на дорогах водители Тюменской (42,4%), Владимирской (42,4%) и Кемеровской областей (42,1%).

Наименьшее число водителей с максимальной скидкой зафиксировано в регионах Северного Кавказа и Сибири. В Дагестане лишь 6,1% автовладельцев имеют минимальный КБМ, в Чечне и Ингушетии — по 8,7%, а в Тыве — 9,5%.