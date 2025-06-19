В России обновили справочники цен на запчасти для ремонта по ОСАГО

С 19 июня расчет страховых выплат по ОСАГО начинает осуществляться по обновленным справочникам средней стоимости запчастей и ремонта. Так, цены на автодетали в среднем увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом.

Глава Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Российской газете», что наблюдается устойчивая тенденция к стабилизации рынка, однако ценовые колебания на автозапчасти для разных марок автомобилей существенно различаются. Новые данные показали небольшое увеличение средних цен по сравнению с предыдущей версией документа.

Справочники формируются на основе регулярных исследований рынка, что обеспечивает актуальность данных для расчета страховых выплат. Динамика цен варьируется в зависимости от марки автомобиля и доступности аналогов оригинальных деталей.

Изменения цен связаны с колебаниями валютных курсов и логистическими издержками, которые продолжают влиять на себестоимость поставок. Однако страховщикам удается удерживать рост тарифов благодаря высокой конкуренции за клиентов с низким уровнем риска.

Среди иностранных автомобильных марок наиболее значительный рост цен на запчасти зафиксирован у Citroёn (+13,8%) и Peugeot (+12,9%). У популярных брендов — таких, как Nissan (+4,3%) и Hyundai (+3,9%) — наблюдается умеренное подорожание, тогда как у Ford (-3,0%) и Volvo (-3,5%) цены, напротив, снизились. При этом средняя стоимость запчастей для китайских машин уменьшилась: Omoda (-2,8%), Chery (-4,0%), Geely (-8,5%).

Анализ рынка, проведенный в начале 2025 года, подтвердил тенденцию к увеличению предложения качественных неоригинальных запчастей. Это позволяет страховым компаниям сокращать расходы на компенсации без ущерба для качества ремонта.