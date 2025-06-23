Приморский край лидирует по количеству судебных издержек по ОСАГО

С 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года общее количество судебных решений по ОСАГО в России превысило 94 тысячи. Доля судебных издержек снизилась на 12,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим периодом. Однако в ряде регионов этот показатель продолжает расти.

Портал korins.ru рассказал о том, что, согласно сведниям Российского союза автостраховщиков (РСА), средний показатель по России составил 2,08 рубля накладных расходов на рубль выплат.

Данные показали, что более чем в половине субъектов РФ судебные расходы вдвое превышают размер страховых выплат, что свидетельствует о системной проблеме, связанной с деятельностью недобросовестных посредников. Однако, несмотря на это, основная финансовая нагрузка ложится на страховые компании, а не на владельцев полисов.

Обычный водитель, подписывая договор, может согласиться на быстрое получение суммы, значительно меньшей, чем полагается ему по страховому возмещению. При этом он часто не осознает, что юрист впоследствии может взыскать с страховой компании гораздо больше — включая штрафы и неустойки. Однако вся дополнительная выгода от судебного разбирательства достается посреднику, поскольку по условиям договора цессии право на возмещение переходит к нему, а не к самому водителю.

Лидером по размеру судебных издержек по ОСАГО с апреля 2024 по март 2025 года стал Приморский край. Здесь на каждый рубль страховой выплаты по решению суда пришлось 4,24 рубля штрафов, пеней и неустоек. Второе место заняла Мордовия с показателем 3,24 рубля, а третье — Томская область, где этот коэффициент составил 3,21 рубля.

Камчатский край занимает четвертое место: на 1 рубль выплат по ОСАГО приходится 3,19 рубля. Следом идет Красноярский край (5-е место, 3,16 руб.), а за ним — Хакасия (6-е место, 3,11 руб.). На седьмой позиции расположился Забайкальский край с показателем 3,08 рубля дополнительных выплат на каждый рубль страхового возмещения. Восьмое и девятое место занимают Бурятия (3,02 руб.) и Костромская область (2,96 руб.). Завершает десятку лидеров Иркутская область, где соотношение штрафных начислений к страховым выплатам составляет 2,92 рубля на 1 рубль.