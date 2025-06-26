Названы регионы России, где водители чаще всего ездят без полисов ОСАГО

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в прошлом году доля автомобилистов, которые принципиально не оформляют ОСАГО, составила 7,9%. Однако в Финансовом университете к концу 2024-го насчитали 10% водителей без «автогражданки». В отдельных регионах нашей страны ситуация еще более драматичная.

Как сообщает «Коммерсантъ», в некоторых субъектах РФ без ОСАГО за руль садится почти половина автомобилистов, а где-то и большинство. Лидером в этом плане является Ингушетия — 75% тамошних водителей предпочитают «экономить» на обязательной страховке. На второй позиции расположилась Чечня, а на третью строчку почти с одинаковым рвением претендуют Дагестан и Северная Осетия. Тува стала пятой в антирейтинге.

Помимо всего прочего, Дагестан и Ингушетия вошли в список наиболее аварийных российских регионов. Там частота страховых случаев составила 7,6 и 7,8%, уточняет РСА.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда российских водителей начнут штрафовать за езду без ОСАГО по камерам.