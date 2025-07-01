Автоматическая рассылка штрафов за отсутствие ОСАГО начнется до ноября 2025-го

Минфин России подтвердил, что автоматическая рассылка штрафов за езду без полиса ОСАГО, выявленную с помощью камер фотофиксации, заработает не позднее 1 ноября 2025 года. Точная дата запуска системы пока не определена, но ведомство гарантирует, что техническая реализация проекта ведется в установленные сроки.

Технически система уже готова к работе, но требуется время для ее интеграции с существующей инфраструктурой, передает РИА Новости. В будущем штрафы за отсутствие ОСАГО, как и другие нарушения ПДД, можно будет получать и оплачивать через портал «Госуслуги».

Инициатива по автоматическому контролю наличия страховки у водителей обсуждалась много лет, а весной 2024-го Президент России Владимир Путин поручил воплотить ее в жизнь. Изначально предлагалось, что проект стартует с экспериментального режима, в рамках которого водители получали бы предупреждения, но не штрафы. Однако в итоге решили обойтись без него и сразу запустить полноценный механизм с рублевым наказанием.

Размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО сегодня варьируется от 800 до 5000 рублей. Большинство камер, способных распознавать этот вид нарушения, будут функционировать в крупных городах и на трассах с высокой плотностью движения.

На текущий момент, по оценкам страховщиков, приблизительно от 7% до 10% автовладельцев в России управляют автомобилями без действующего полиса ОСАГО. Внедрение автоматизированного контроля должно сократить эту долю, поскольку водители будут вынуждены оформлять страховку во избежание частых штрафов.