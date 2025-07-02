Спрос на электронные полисы ОСАГО продолжает уверенно расти

С января по июнь 2025 года было оформлено 16,4 млн электронных полисов ОСАГО, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2024-го. Основная причина популярности цифрового формата — удобство и скорость оформления. Документ можно предъявлять инспекторам в распечатанном виде, в PDF или через QR-код на портале «Госуслуги.Авто».

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), лидерами по количеству проданных электронных полисов ОСАГО стали Москва и Московская область, где было оформлено 1,8 млн и 1,1 млн документов. В десятку также вошли Краснодарский край (750 тыс. ед.), Санкт-Петербург (683 тыс. ед.), Свердловская область (513 тыс. ед.), Татарстан (461 тыс. ед.), Челябинская область (460 тыс. ед.), Башкортостан (405 тыс. ед.), Ростовская (398 тыс. ед.) и Самарская области (388 тыс. ед.). В большинстве регионов-лидеров доля электронных полисов составила от 2,4% до 4,6% от общероссийского объема.

Больше всего продаж пришлось на апрель, когда россияне оформили 3,2 млн цифровых документов. В июне этот показатель немного снизился, но остался на высоком уровне — 3 млн договоров. В целом же положительная динамика сохраняется: если в 2024 году прирост составил 13%, то в текущем году он ускорился до 20%.

С начала 2025 года в России заработала в полноценном формате система электронного урегулирования убытков по ОСАГО. Теперь все страховые компании принимают заявления на выплаты в цифровом виде через свои онлайн-сервисы. Ранее такая возможность была доступна только для оформления Европротокола через «Госуслуги».