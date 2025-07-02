За второй квартал 2025 года полисы ОСАГО подешевели в России на 6%

По итогам второго квартала текущего года средняя стоимость ОСАГО в нашей стране достигла отметки 6185 рублей. По сравнению с 2024-м обязательная страховка для автомобилистов стала доступнее на 6%. Кроме того, российские водители купили на 20% больше полисов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику финансового маркетплейса «Сравни». Уточняется, что в Первопрестольной продажи полисов выросли ощутимее всего по стране — на четверть. Средний московский ценник ОСАГО составил 7062 рубля, снизившись на те же 6%. Наиболее популярным автомобилем, застрахованным в Москве — как, кстати и в Московской области — стал Kia Rio.

Подмосковье заняло вторую строчку по количеству реализованных полисов «автогражданки». Там продажи выросли на 31% в годовом выражении, а средний прайс вылился в 6823 рубля, опустившись на 9% за по сравнению с прошлым годом. Третье место досталось Краснодарскому краю, где местные жители приобрели на 34% полисов больше, чем прежде. За них просили на 7% меньше — в районе 6139 рублей. Чаще всего в регионе страховали Hyundai Solaris.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что спрос на электронные полисы ОСАГО в России продолжает уверенно расти.