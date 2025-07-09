Раскрыта очередная схема мошенничества с полисами ОСАГО

Мошенники в нашей стране научились похищать персональные данные и деньги граждан, выманивая у них данные под видом продажи полисов ОСАГО. Для этих целей чаще всего создаются фейковые сайты, похожие на официальные ресурсы страховщиков.

Как сообщают «Известия», аферисты на фишинговом ресурсе предлагают потенциальной жертве заполнить анкету, предназначенную якобы для расчета стоимости «автогражданки». В электронном документе просят указать ФИО, дату рождения, номер «прав», а также данные об автомобиле, плюс номер мобильного и электронную почту. В итоге все эти сведения попадают в распоряжение злоумышленников.

Затем пользователю предлагают оплатить электронную версию ОСАГО, что дает возможность выманить полные реквизиты банковской карты. Вишенка на торте — просьба ввести код, подтверждающий оплату. В случае успеха аферисты обходят двухфакторную аутентификацию и получают не только информацию, но и деньги.

Частенько мошенники пытаются «собрать урожай» с помощью агрессивной рекламы, обещающей невиданные скидки на полис ОСАГО. Поэтому приобретать полисы нужно только на официальных сайтах страховых компаний либо через их мобильные приложения, для поиска нужных ресурсов можно воспользоваться базой Российского союза автостраховщиков (РСА).

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько подешевели полисы ОСАГО в России за второй квартал 2025 года.