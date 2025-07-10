Центробанк лишил лицензии страховую компанию «Хатхор» из ДНР

Банк России продолжает контролировать страховой рынок, пресекая деятельность ненадежных игроков. В этот раз его внимание привлекла деятельность компании «Хатхор», которую, после обнаружения нарушений, лишили права продавать полисы ОСАГО. Ранее компания уже привлекалась к ответственности за несоблюдение требований страхового законодательства.

«Ведомости» сообщают, что решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, что создает реальную угрозу правам застрахованных автовладельцев. Для исправления ситуации с 10 июля тут введено временное внешнее управление компанией на шесть месяцев, которым будет руководить госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

«Хатхор» — относительно молодая страховая организация, зарегистрированная в ДНР 13 февраля 2019 года. Всего четыре года спустя, в 2023 году, этот страховщик получил лицензию на работу с ОСАГО на всей территории России.

Автовладельцам, купившим «автогражданку» у «Хатхор», не стоит беспокоиться — их полисы продолжают действовать. Все обязательства компании теперь переходят к госкорпорации, которая гарантирует исполнение условий договоров. В то же время, эксперты рекомендуют при следующем продлении полиса обратить внимание на более надежных страховщиков.