Законопроект о дополнительных выплатах по ОСАГО рассмотрят осенью

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о дополнительных выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобиля будет рассмотрен в осеннюю сессию. Суть инициативы в том, чтобы позволить автовладельцам обращаться за недостающими суммами после консультаций на СТО.

О том, что Госдума рассмотрит такой законопроект, стало известно еще в начале июня. Теперь же Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале сообщил, что эту инициативу будут обсуждать в осеннюю сессию, которая продлится с 2 сентября по 30 декабря.

Сейчас у автовладельца, обратившегося за компенсацией ущерба по ОСАГО, есть выбор: получить возмещение в денежной форме (то есть взять средства и поехать в любой удобный автосервис) или же в натуральной — по направлению от страховой компании отправиться на ту СТО, с которой заключен договор. В первом случае при расчете учитывается износ транспортного средства, что «съедает» до 50% суммы.

Законопроект предлагает немного скорректировать условия. И разрешить автовладельцу обращаться в страховую за дополнительной выплатой в том случае, если первоначальной денежной компенсации не хватило для восстановления машины. Подтвердить это нужно будет документами из сервисного центра.