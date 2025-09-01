В России назвали регионы с максимальной долей риска по ОСАГО

Рейтинг регионов нашей страны с самой высокой долей риска по ОСАГО составил Российский союз автостраховщиков (РСА). Эксперты сделали выводы по количеству договоров, которые впоследствии попадали в перестраховочный пул. Туда отправляют документы клиентов, признанных убыточными.

Чем больше договоров попадает в перестраховочный пул, тем выше риски мошенничества, больше дорожных аварий и в общей сложности ниже безопасность дорожного движения. Речь идет о фонде, где страховщики делят часть рисков по ОСАГО. Средние цифры по стране — 9%, что на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с прошлым годом, отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Дагестан признали лидером по уровню рисков, поскольку с начала июля прошлого года и по конец июня текущего 86,4% всех заключенных в регионе договоров «автогражданки» передали в перестраховочный пул. На втором месте расположилась Чечня: в ее случае на перестрахование отправилось 60,6% аналогичных документов. Первую тройку замкнула Ингушентия за счет 60,1%.

Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария попали в топ-5 благодаря 53,9% и 47% соответственно. Следом идут Приморский край и Северная Осетия, затем Тыва и Бурятия и Якутией.