Бред урабаниста: столичный налог на километраж уничтожит московских водителей как класс

Очередной информационный вброс коснулся введения платного проезда по московским улицам. На сей раз прозвучало предложение грабить водителей исходя из количества километров, которое они проехали по столице. Портал «АвтоВзгляд» видит опасность для российских автовладельцев не столько в самой идее, сколько в набирающей силу тенденции.

Решить проблему с пробками на дорогах российских мегаполисов, которые за 35 лет торжества капитализма местные власти так и не удосужились приспособить к реалиям современности, можно, оказывается, введением оплаты за каждый километр, пройденный личным транспортом. Об этом изданию «Абзац» авторитетно заявил подзабытый за последнее время фрик и урбанист Михаил Блинкин.

В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ

«Есть радикальное решение — ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. В десятках городов мира эти эксперименты уже идут довольно активно. Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас», — с энтузиазмом разглагольствует г-н Блинкин.

Неудивительно, ведь с этой идеей он сроднился, поскольку носится с ней уже много лет. Вот выдержка из его интервью «Ведомостям» в 2015 году: «Там же (в Сингапуре — прим. ред.) применяют и высокотехнологичную схему pay-as-you-go-tax, когда автомобилист платит за каждый километр пробега по дифференцированным ставкам, зависящим от места и времени поездки и фактической загрузки дороги. Все эти (и не только) меры привели к тому, что уровень автомобилизации населения Сингапура, несмотря на все материальное благополучие города, колеблется в пределах 100-160 на 1000 жителей: многократно меньше, чем в Москве».

Фото: globallookpress.com

Между бананово-лимонным раем площадью всего 736 кв. км, жестко запертым на крохотном полуострове Джохорским проливом, и раскинувшейся на 2562 кв. км столицей России, виртуально ограниченной лишь МКАД, есть некоторая разница. Однако объяснять сей факт старшему научному сотруднику НИУ ВШЭ, этого бессмысленного заповедника непуганых либералов, не стоит труда. Потому что бесполезно — г-н Блинкин единожды уцепился за свою идею как за спасательный круг, и уже из рук ее не выпустит.

— Великая мысль! Подать на слезы вызывала бы новые слезы, а новые слезы — новую подать. И так — без конца... Какая необъятная мудрость! Да за одну эту мысль тебя немедленно следовало бы поставить главным визирем!

Натужившись, Агабек рождал вторую великую мысль:

— А еще... еще я установил бы подать за смех!

— За смех! Только подумать, какого визиря упустил хорезмский хан. Теперь он, верно, обкусывает себе ногти на ногах с досады!

ВСЕ ДОРОГИ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ

Возьмем отраслевой журнал «Вестник» за январь 2022 года и найдем там все ту же песню: «Идея, которая сейчас считается уже практически консенсусной для всего профессионального сообщества и которая внедрена во многих странах мира в качестве пилотного проекта, называется Pay-аs-You-Go Road Tax, или по-русски — система покилометровых платежей...

Эта система, придуманная английскими учеными-экономистами в 60-е годы, в настоящее время испытывается в качестве пилота в Западной Европе, Австралии и некоторых штатах США. А в Сингапуре данное решение уже включено в законодательство. Оно заключается в том, что на каждый автомобиль устанавливается электронная фишка, с помощью которой измеряется пройденный километраж, и каждый километр умножается на определенный тариф".

Фото: globallookpress.com

И далее там же: «Когда данная система будет внедрена, вопрос о платных и бесплатных дорогах уйдет в глубокую историю. Все дороги станут платными... Уверен, что система покилометровых платежей войдет в российское законодательство уже в течение ближайшего десятилетия».

Припав к роднику западной научной мысли, Михаил Яковлевич испытал такое вдохновение, что и думать забыл о простых водителях, ради которых, собственно, и надо искать решение проблемы пробок.

ДЕПТРАНС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЦЕНИТ

Впрочем, столичный Дептранс пока никак не отреагировал на столь радикальное предложение. В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили следующее: «Что касается возможных инициатив по дальнейшему расширению сети платных дорог, в Департамент транспорта Москвы не поступали обращения по данному вопросу, о котором ранее высказывались некоторые эксперты».

Ну ничего, это только пока. Тему там должны заценить, хотя она порядком заветрилась и подтухла за минувшие десятилетия. Но зато полностью укладывается в стратегическую концепцию — любыми путями лишить простолюдинов возможности передвигаться на личном транспорте.

Фото: globallookpress.com

Для этого сейчас делается все. Ударными темпами взвинчиваются цены на автомобили. Растет и ветвится сеть платных автомагистралей, которые уже пробрались даже в саму Москву. Расширяется зона платных парковок, причем у больниц, поликлиник и школ — неукоснительно.

Время от времени забрасываются провокационные предложения. То власти задумаются об ущемлении прав пожилых водителей, то бойкие общественники заведут речь о повышении налогов на старые машины. То прозвучат требования сделать придомовые зоны платными для самих жильцов этих домов.

То в чьих-то светлых головах родится соображение — продавать автомобили только при наличии у покупателя ваучера, приобретенного на городском аукционе по цене в 2-3 раза превышающую цену самой машины. Блинкинский план идеально становится в этот ряд.

Внесу-ка и я свой скромный вклад в решение проблемы государственного масштаба. Давайте введем штрафы для тех, кто с умным видом публично предлагает всякую ерунду. За первое выступление — 500 000 рубликов, за второе — миллион, за третье — два миллиона. Увидите — поток гениальных прожектов как со стороны депутатов, так и разных прочих энтузиастов пересохнет в единый миг.