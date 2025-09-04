19

Госдума решит судьбу нововведений по ОСАГО осенью

Парламентарии обсудят соответствующий законопроект

В осеннюю сессию депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект, касающийся дополнительных выплат по ОСАГО. Речь идет о ситуации, когда они связаны с ремонтом, который автовладелец будет проводить сам.

Анатолий Белецкий

Изображение Госдума решит судьбу нововведений по ОСАГО осенью

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он добавил, что для водителей общественного транспорта и такси парламентарии планируют разрешить оформление краткосрочных полисов ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика).

В случае принятия поправок в закон об ОСАГО изменится порядок возмещения убытков за ремонт. Потерпевший сможет обратиться к страховщикам за дополнительной выплатой в пределах величины износа. Возможность для этого появится уже после получения компенсации и проведения ремонтных работ. Доплата будет возможна, если в итоге на ремонт пришлось потратить больше из-за выявленных скрытых повреждений, пояснял в июле глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

