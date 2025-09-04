Госдума решит судьбу нововведений по ОСАГО осенью

В осеннюю сессию депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект, касающийся дополнительных выплат по ОСАГО. Речь идет о ситуации, когда они связаны с ремонтом, который автовладелец будет проводить сам.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он добавил, что для водителей общественного транспорта и такси парламентарии планируют разрешить оформление краткосрочных полисов ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика).

В случае принятия поправок в закон об ОСАГО изменится порядок возмещения убытков за ремонт. Потерпевший сможет обратиться к страховщикам за дополнительной выплатой в пределах величины износа. Возможность для этого появится уже после получения компенсации и проведения ремонтных работ. Доплата будет возможна, если в итоге на ремонт пришлось потратить больше из-за выявленных скрытых повреждений, пояснял в июле глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.