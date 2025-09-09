Водителей без полиса ОСАГО хотят штрафовать с помощью камер лишь раз в сутки

В Правительстве РФ обсуждают законопроект, который определит сколько раз можно будет наказывать автомобилистов без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Пока (как, впрочем, и ожидалось) речь идет об одном штрафе в течение 24 часов.

Как сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», на данный момент предлагается дополнить статью 12.37 КоАП специальным примечанием. Его суть как раз в том, что за отсутствие «автогражданки» не придется платить дважды в день или чаще, если водитель попал в прицел комплексов фото- и видеофиксации.

Инициативу поддержали представители Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национальной страховой информационной системы (НСИС). По их мнениию, проверка наличия «автогражданки» с помощью камер изменит ситуацию на дорогах к лучшему.

Напомним, что сегодня денежный размер санкций за езду без полиса обязательного автострахования составляет 800 рублей. При повторном нарушении есть риск раскошелиться уже на 3 — 5 тыс. «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России все еще не проверяют наличие ОСАГО при помощи дорожных камер. Мы объяснили, почему реализация проекта затягивается.