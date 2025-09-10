Стало известно, сколько водителей в России оштрафовали за езду без ОСАГО

Только в прошлом году инспекторы ДПС выявили и оштрафовали на дорогах нашей страны более 1,8 млн автомобилистов, разъезжавших без действующего полиса ОСАГО. Речь идет о протоколах, выписанных в так называемом ручном режиме.

Столь печальной статистикой поделился «Коммерсантъ». Согласно действующему законодательству, автомобилистов, не пожелавших оформить полис ОСАГО, гаишники штрафуют на основе статьи 12.37 КоАП. На первый раз за такое нарушение придется заплатить в казну 800 рублей, во второй (если автовладельца еще раз поймают в течение года) — уже в 3-5 тыс. «целковых».

И почти два миллиона игнорирующих закон автовладельцев — это очень серьезно, Поэтому Правительство РФ поддержит поправки в КоАп, позволяющие наказывать водителей за отсутствие «автогражданки» с помощью дорожных камер. Эту идею уже одобрили страховщики, но нововведения вступят в силу не раньше осени следующего года. Дело в том, что МВД все еще требуется время для налаживания работы своей базы данных по новой схеме. По мнению властей, необходимо будет решить и организационные вопросы, связанные с доступностью полисов в разных регионах страны.

Напомним, что всем причастным к проблем ведомствам поручено принять меры по подключению камер к проверке ОСАГО до 1 ноября 2025 года. Президент России Владимир Путин распорядился об этом в конце минувшей весны. Однако некоторые специалисты считают, что к означенной лидером нации дате система так и не заработает из-за многочисленных бюрократических проволочек и несогласованностей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, как часто водителей без полиса ОСАГО будут штрафовать комплексы фото- и видеофиксации. И, кстати сказать, на сегодняшний день, по оценкам независимых экспертов, до 20% автомобилистов не покупают «автогражданку», или ездят с поддельными полисами.