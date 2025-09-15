В Совета Федерации заявили, что камеры не начнут проверять наличие ОСАГО с 1 ноября

Официальных решений о запуске проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации пока нет. Вопрос выявления водителей без «автогражданки» на сегодняшний день находится в стадии обсуждения.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на первого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина. По его словам, информация о начале отслеживания автомобилистов, игнорирующих покупку ОСАГО, с 1 ноября текущего года, является преждевременной. Водителей не будут привлекать к административной ответственности в «автоматическом» порядке, подчеркнул г-н Шейкин.

По словам сенатора, на данный момент все еще нужно проработать технические и организационные аспекты, а также обеспечить надежность фиксации и корректный обмен данными. Г-н Шейкин прокомментировал ситуацию, поскольку в ряде СМИ появились публикации о старте проверки ОСАГО автоматическими комплексами с наступлением последнего осеннего месяца. Об этом, в частности, шла речь со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика», автоюриста Екатерину Соловьеву.

