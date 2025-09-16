Изменения правил утильсбора коснутся 68% новых иномарок, ввозимых в Россию

Как пояснил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, 68,2% новых иномарок, приехавших к нам за первые восемь месяцев 2025 года, имеют моторы мощнее вышеназванной планки. Уточняется, что 31,6% авто не старше трех лет получили движки с отдачей 201-250 л.с. Агрегаты чуть более четверти машин выдают от 161 до 200 л.с.
Среди автомобилей постарше под новую схему Минпромторга попадает 44% импорта. Но популярнее всего в этом сегменте стали в России модели с моторами мощностью от 101 до 140 л.с. Речь идет о 26,4% в общем объеме ввоза.
Если власти одобрят нововведения по утильсбору, ощутимо вырастет стоимость около половины ввозимых из-за рубежа машин. Возможно, после этого к нам вообще перестанут приезжать гибриды и электрокары, отметил г-н Целиков.
Остается сказать, что самыми популярными моделями с силовыми установками мощнее упомянутого Минпромторгом порога, добравшимися до России с учетом льготных ставок, стали кроссоверы Geely Monjaro, Toyota RAV4 и BMW X3.
