Изменения правил утильсбора коснутся 68% новых иномарок, ввозимых в Россию

В России, как уже писал портал «АвтоВзгляд», хотят пересмотреть правила начисления утильсбора для новых легковушек, привезенных к нам из-за рубежа. В том числе речь идет о личном транспорте физических лиц, что больно ударит по последним. Льготные ставки, действующие сейчас, планируется сохранить для моделей, чья силовая установка выдает менее 160 л.с.

На смене привычной схемы расчетов настаивает Минпромторг, что больно ударит по гражданам страны

Как пояснил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, 68,2% новых иномарок, приехавших к нам за первые восемь месяцев 2025 года, имеют моторы мощнее вышеназванной планки. Уточняется, что 31,6% авто не старше трех лет получили движки с отдачей 201-250 л.с. Агрегаты чуть более четверти машин выдают от 161 до 200 л.с.

Среди автомобилей постарше под новую схему Минпромторга попадает 44% импорта. Но популярнее всего в этом сегменте стали в России модели с моторами мощностью от 101 до 140 л.с. Речь идет о 26,4% в общем объеме ввоза.

Если власти одобрят нововведения по утильсбору, ощутимо вырастет стоимость около половины ввозимых из-за рубежа машин. Возможно, после этого к нам вообще перестанут приезжать гибриды и электрокары, отметил г-н Целиков.

Остается сказать, что самыми популярными моделями с силовыми установками мощнее упомянутого Минпромторгом порога, добравшимися до России с учетом льготных ставок, стали кроссоверы Geely Monjaro, Toyota RAV4 и BMW X3.

