Стало известно, где дорожные камеры начнут проверять ОСАГО в первую очередь

Проверку наличия полисов ОСАГО в нашей стране с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации прежде всего организуют в больших городах и на федеральных, а также крупных региональных трассах. Проще говоря, это произойдет в местах большого скопления камер.

В беседе с РИА Новости об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он подчеркнул, что в итоге законопослушные автовладельцы останутся в выигрыше.

Снижение количества водителей без «автогражданки» должно позитивно повлиять на безопасность остальных участников дорожного движения. Появится возможность гарантированно уладить все вопросы по возмещению ущерба со страховщиками, обойтись в некоторых случаях без вызова гаишников, оформив европротокол, отметил г-н Уфимцев.

Согласно задумке Минфина, эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО с помощью дорожных камер должен начаться в ближайшем будущем. Следуя поручению Президента России Владимира Путина, механизм обязаны наладить в стране к 1 ноября. Однако в Совете Федерации недавно заявили, что камеры не будут проверять наличие обязательной страховки с этой даты.

