Названы регионы России, где водители чаще всего оформляют ДТП по европротоколу

С января по август текущего года европротокол пользовался наибольшей популярностью у автомобилистов Москвы и Подмосковья. В хвосте рейтинга плетутся два автономных округа — Чукотский и Ненецкий. На их территории подобных случаев было меньше сотни.

Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков (РСА). Согласно его данным, за обозначенный период водители Первопрестольной зарегистрировали 44 091 соответствующее заявление, предпочитая не вызывать гаишников на место дорожных аварий. На долю Московской области пришлось 28 447 инцидентов, тройку лидеров замыкает Новосибирская за счет 21 852. В топ-5 удалось попасть Приморскому краю и Челябинской области.

Если говорить о второй десятке регионов, в которых по достоинству оценили европротокол, стоит отметить Башкортостан и Северную столицу. Компанию им составили Самарская и Свердловская области, а также Татарстан.

За первые восемь месяцев 2025 года россияне подали 511 000 заявлений на урегулирование, зафиксировав ДТП с помощью европротокола. Речь идет о 41,2% от общего числа заявлений по ОСАГО.