В 2026 году утильсбор должен пополнить бюджет России на 1,65 трлн рублей

Ожидается, что в следующем году финансовые поступления в бюджет России от утилизационного сбора достигнут отметки 1,65 трлн рублей. Ввезенные из-за рубежа иномарки могут принести казне 561 млрд.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к новому проекту отечественного федерального бюджета. Вполне возможно, что в 2027 году утильсбор в целом позволит государству получить 1,99 трлн рублей, а в 2028-м планка имеет шансы вырасти до 2,29 трлн. Если же смотреть чисто по импортным машинам, то они должны принести 632,98 млрд «деревянных» в 2027-м и 701,71 млрд в 2028-м.

Свежая схема расчета утильсбора может вступить в силу уже с 1 ноября. Нововведения коснутся легковых автомобилей категории M1, импортируемых в Россию. Базовую ставку для них планируют формировать, взяв за основу и объем, и тип двигателя. От мощности будет зависеть расчет коэффициента по прогрессивной шкале. В то же время власти хотят сохранить льготы на самые популярные категории машин с отдачей силовой установки до 160 л.с., если простые водители станут привозить их из-за рубежа для себя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что на самом деле стоит за предложением повысить ставки утильсбора.