Стало известно, когда камеры начнут проверять ОСАГО в пилотном режиме

В рамках пилотного режима проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер могут запустить в России уже в конце 2025 года. Но для полноценного функционирования системы необходимо модернизировать софт, обеспечивающий автоматизацию работы центров фиксации нарушений ПДД.

Это может случиться быстрее, чем вы думали

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» Алексея Цыденова. По его словам, камеры хотя бы частично имеют все шансы нацелиться на «автогражданку» уже совсем скоро, но в полную силу система заработает только в следующем году.

В дальнейшем отечественных автомобилистов планируют штрафовать при помощи комплексов фото- и видеофиксации за отсутствие полиса ОСАГО не чаще одного раза в сутки. В сентябре в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

Напомним, на данный момент, согласно статье 12.37 КоАП, гаишники могут выписывать водителям несколько штрафов в день, если обязательной страховки нет или она просрочена. Поначалу нарушителю придется раскошелиться на 800 рублей, в дальнейшем придется платить от 3000 до 5000 целковых.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему страховщики неожиданно стали увеличивать выплаты по ОСАГО.