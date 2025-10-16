Названы регионы России, в которых вырастет транспортный налог

Как сообщают «Ведомости», инициатива исходит от губернаторов перечисленных регионов. Желание чиновников пополнить местные бюджеты понятно, однако тут интересен то факт, чем и как они его мотивируют. Оказывается, решение об индексации транспортного налога крепкие хозяйственники связывают с улучшившемся благосостоянием жителей конкретных субъектов. То есть, раз у людей появились деньги, то обязаны башлять.

В результате нововведений в казну Красноярского края должно поступить 334,8 млн рублей, для Новосибирской области прогнозируется приток денежных средств в размере 219,6 млн целковых. В Оренбургской области ежегодные дополнительные финансовые вливания составят 534,8 млн «деревянных», начиная с 2027 года. Напомним, на сегодняшний день здесь действуют самые низкие в Приволжском федеральном округе ставки по транспортному налогу для легковых машин, мощность двигателей которых не превышает сотни «лошадей». А именно — 0 рублей.

