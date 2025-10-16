В России разрешили массово получать выплаты по ОСАГО через «Госуслуги»

У всех российских автомобилистов появилась возможность получать компенсации по ОСАГО на портале «Госуслуги» без ограничений. Аналогичная функция предусмотрена в приложении «Госуслуги авто».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. В ведомстве уточнили, что теперь выплаты по «автогражданке» доступны в режиме онлайн, и не важно, как именно оформлена авария — сотрудником ГИБДД или по европротоколу.

При желании получить компенсацию по ОСАГО не выходя из дома, посредством «Госуслуг» необходимо подать заявление в страховую компанию. Обращение рассмотрит профильный специалист, после чего последует приглашение на осмотр машины. Затем выдается направление на ремонт, либо денежное возмещение перечисляется на указанную банковскую карту.

Если в ДТП участвовали более двух автомобилей, придется обратиться в свою страховую лично. А в случае причинения вреда здоровью необходимо идти к страховщикам виновника аварии, уточнили в ведомстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России обновился рекорд средних выплат по ОСАГО.