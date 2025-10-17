В России на 15% расширят коридор цен по ОСАГО для легковушек

В нашей стране в обе стороны расширится коридор цен по ОСАГО для легковых автомобилей. В случае мотоциклов — на 40%. В ЦБ хотят изменить максимальный и минимальный порог стоимости, поскольку сейчас страховщики при ее определении вынужденно смещаются к верхней границе.

Нововведения должны вступить в силу в ближайшие месяцы

Как сообщают «Известия», соответствующий проект уже одобрен советом директоров Банка России. Документ поступит в Минюст, после чего обретет законную силу в ближайшие месяцы.

По мнению Российского союза автостраховщиков (РСА), за счет нововведений нижняя граница тарифного коридора для легковых автомобилей составит 1399 рублей, а верхняя достигнет 8665 целковых.

Изменится и территориальный коэффициент. Его снизят для дюжины населенных пунктов и поднимут для 14. Уже известно, что для регионов «красной» зоны, куда входят Ингушетия и Новосибирская область, коэффициент вырастет вдвое.

В итоге «автогражданка» может подорожать максимум в 2,3 раза.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России разрешили массово получать выплаты по ОСАГО через «Госуслуги».