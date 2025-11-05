Соцопрос показал, что многие россияне не знают правил ОСАГО

Об этом говорят результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни». Согласно его исследованию, правильно назвали предельную сумму выплат по ОСАГО за ущерб имуществу 75% респондентов. Верхняя планка составляет 400 тыс. рублей, хотя 14% полагают, что им причитается 650 тыс., а еще 11% и вовсе рассчитывают на 250 тыс.
О том, что в полис можно вписать любое количество водителей, знают 79% опрошенных. Но 11% указали лимит в пять человек, а по мнению 10%, дело ограничивается тремя.
Наиболее распространенное заблуждение проявилось, когда речь зашла о сроках оформления «автогражданки» при покупке новой машины. Только 35% опрошенных знали, что процедура не терпит отлагательств. При этом 53% рассчитывали на 10-дневную отсрочку, а 12% — на 30-дневную.
