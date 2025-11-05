Соцопрос показал, что многие россияне не знают правил ОСАГО

Если большая часть наших автомобилистов хорошо знает, каков максимальный лимит выплат по ОСАГО за ущерб имуществу, то свыше половины допускают ошибки при получении «автогражданки» на новую «ласточку». Многие уверены, что у них есть 10 дней, хотя на самом деле полис надо оформлять до того, как сядешь за «баранку».

Об этом говорят результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни». Согласно его исследованию, правильно назвали предельную сумму выплат по ОСАГО за ущерб имуществу 75% респондентов. Верхняя планка составляет 400 тыс. рублей, хотя 14% полагают, что им причитается 650 тыс., а еще 11% и вовсе рассчитывают на 250 тыс.

О том, что в полис можно вписать любое количество водителей, знают 79% опрошенных. Но 11% указали лимит в пять человек, а по мнению 10%, дело ограничивается тремя.

Наиболее распространенное заблуждение проявилось, когда речь зашла о сроках оформления «автогражданки» при покупке новой машины. Только 35% опрошенных знали, что процедура не терпит отлагательств. При этом 53% рассчитывали на 10-дневную отсрочку, а 12% — на 30-дневную.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российских водителей предупредят о махинациях с полисами ОСАГО.