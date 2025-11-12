Госдума одобрила в первом чтении штраф за езду без ОСАГО не чаще раза в сутки

Как сообщает «Интерфакс», согласно пояснительной записке, разработка документа обусловлена позицией Минфина, ЦБ, МВД, а также РСА (Российского союза автостраховщиков), касающейся создания дополнительного механизма контроля в контексте ОСАГО.
Помимо всего прочего, необходимость штрафовать водителей без «автогражданки» с применением комплексов фото- и видеофиксации связана с тем, что в марте страховой полис уже не нужно будет предъявлять при постановке автомобиля на учет в ГИБДД.
Соответствующий закон должен вступить в силу 1 сентября следующего года. К тому времени планируют завершить доработку софта под названием «Паутина», отвечающего за автоматизацию работы центров фиксации нарушений ПДД.
