Госдума одобрила в первом чтении штраф за езду без ОСАГО не чаще раза в сутки

Речь идет о правонарушениях, зафиксированных камерами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, разрешающие при помощи камер штрафовать водителей за езду без ОСАГО максимум раз в сутки. На сегодняшний день за подобное нарушение можно получить несколько протоколов в день, но только в ручном режиме — из рук инспектора ДПС.

Анатолий Белецкий

Как сообщает «Интерфакс», согласно пояснительной записке, разработка документа обусловлена позицией Минфина, ЦБ, МВД, а также РСА (Российского союза автостраховщиков), касающейся создания дополнительного механизма контроля в контексте ОСАГО.

Помимо всего прочего, необходимость штрафовать водителей без «автогражданки» с применением комплексов фото- и видеофиксации связана с тем, что в марте страховой полис уже не нужно будет предъявлять при постановке автомобиля на учет в ГИБДД.

Соответствующий закон должен вступить в силу 1 сентября следующего года. К тому времени планируют завершить доработку софта под названием «Паутина», отвечающего за автоматизацию работы центров фиксации нарушений ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что многие россияне не знают правил ОСАГО.

