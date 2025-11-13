Средний размер выплаты по ОСАГО в России превысил 100 000 рублей

С января по сентябрь в нашей стране заключили 38 млн договоров ОСАГО. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 8%.

Опубликована статистика за девять месяцев 2025 года

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на начальника Управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Екатерину Гриневу. По ее словам, объем рынка «автогражданки» становится больше в количественном выражении, то есть автомобилисты стали вести себя более дисциплинированно.

За вышеуказанный период размер страховых премий увеличился на 3%, дойдя до отметки 240 млрд рублей. В то же время выплат по ОСАГО стало больше на 21%, общая сумма составила 164 млрд. По итогам девяти месяцев 2025-го средняя компенсация вылилась в 100 621 рубль, хотя в 2024-м речь шла о 88 789 «целковых».

Остается сказать, что страховая премия становится меньше вопреки инфляции. Подразумевается сокращение на 4,8%, конечная цифра — 7274 рубля.

