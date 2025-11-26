В России на 5% снизилась премия по ОСАГО

С января по октябрь средняя премия по ОСАГО в России стала меньше прошлогодней на 4,9%, достигнув отметки 7275 рублей. Зато размер выплаты дошел до 115,8 тыс. «целковых», что говорит о 16-процентной прибавке.

В то же время размер выплат пошел в рост

Цифрами поделился Российский союз автостраховщиков (РСА). По словам экспертов, в середине осени премия просела на 4,6% за 12 месяцев, составив 7278 рублей. За тот же период выплаты по «автогражданке» подросли на 17,8%, вылившись в 122,6 тыс. «деревянных».

За десять месяцев 2025-го общая сумма выплат дошла до 187,8 млрд рублей. За этот период россияне успели заключить 43,1 млн договоров ОСАГО, причем 6,1 млн из них пришлось на краткосрочные полисы. Собранные премии доросли до 270,9 млрд.

Сегодня отечественные автомобилисты стремятся избегать ДТП, стараясь максимально ездить по правилам, ведь чем ниже коэффициент бонус-малус (КБМ), тем дешевле стоит страховка, отметил глава РСА Евгений Уфимцев. Он также добавил, что страховщикам пока удается удерживать уровень средней премии, не взирая на увеличение общих расходов на ремонт по ОСАГО, колебания цен на запчасти и перманентный рост средней выплаты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что средний размер выплаты по ОСАГО в России превысил 100 000 рублей.