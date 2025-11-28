В России на 15% расширится тарифный коридор цен на полисы ОСАГО

В начале зимы тарифный коридор по ОСАГО в нашей стране станет шире в обе стороны на 15% почти для всех видов транспорта. Исключением стали только мотоциклы, в случае которых речь идет о 40-процентной планке.

Как сообщает РИА «Новости», о нововведениях в сфере «автогражданки», вступающих в силу 9 декабря, объявил Центробанк. Запланированная корректировка даст возможность страховщикам продавать полисы по более справедливым ценам. Как отметил регулятор, риски отечественных автомобилистов будут учитываться точнее.

В то же время ЦБ принял решение изменить значения территориального коэффициента. Для двух десятков российских регионов его снизили, но увеличили для 28. Например, показатели выросли в два раза на трех территориях Ингушетии и в Новосибирской области. Конечные значения связаны с тем, что в названных субъектах высокий уровень рисков мошенничества в сфере ОСАГО стабильно держится уже на протяжении последних пяти лет.

Напомним, что тарифный коридор «автогражданки» не менялся больше трех лет. За прошедшие годы размер средних выплат вырос в 1,5 раза, а с января по сентябрь он увеличился на 16%. За тот же период полисы в среднем стали доступнее на 4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России на 5% снизилась премия по ОСАГО.