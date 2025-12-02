В России стало больше водителей, получивших максимальную скидку по ОСАГО

Во всех регионах нашей страны выросло количество водителей, ухитрившихся получить предельную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. В целом по России показатели увеличились до 39,6%.

Чаще всего они ездят по Москве

Об этом в своем телеграм-канале рассказал Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Эксперты собрали статистику с начала октября прошлого года по конец сентября текущего. Судя по результатам исследования, за последние 10 лет статуса виновника дорожных аварий избегали более трети российских автомобилистов.

Самая высокая доля водителей с максимальной скидкой обнаружилась в столице, где минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ) дошло до отметки 51,7%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург за счет 49,8%, а третья досталась Пермскому краю с 47,7%.

Меньше всего водителей с максимальным безаварийным дисконтом по «автогражданке» в настоящее время проживает в Дагестане. Там набралось всего 7,6% тех, кто стабильно управляет машиной без происшествий.

