В России стало больше водителей, получивших максимальную скидку по ОСАГО

Чаще всего они ездят по Москве

Во всех регионах нашей страны выросло количество водителей, ухитрившихся получить предельную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. В целом по России показатели увеличились до 39,6%.

Анатолий Белецкий

Об этом в своем телеграм-канале рассказал Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Эксперты собрали статистику с начала октября прошлого года по конец сентября текущего. Судя по результатам исследования, за последние 10 лет статуса виновника дорожных аварий избегали более трети российских автомобилистов.

Самая высокая доля водителей с максимальной скидкой обнаружилась в столице, где минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ) дошло до отметки 51,7%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург за счет 49,8%, а третья досталась Пермскому краю с 47,7%.

Меньше всего водителей с максимальным безаварийным дисконтом по «автогражданке» в настоящее время проживает в Дагестане. Там набралось всего 7,6% тех, кто стабильно управляет машиной без происшествий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл самые популярные схемы мошенников с ОСАГО.

