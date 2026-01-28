Страховщики раскрыли детали грядущей реформы ОСАГО

Согласно плану Российского Союза Автостраховщиков (РСА), проект реформы ОСАГО начнет законодательное продвижение в первой половине 2026-го. Перемены, касающиеся натурального возмещения, должны вступить в силу в течение года.

Об этом сообщается в пресс-релизе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», соответствующий документ находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Суть инициативы раскрыл глава РСА Евгений Уфимцев. По его словам, отечественные водители станут получать от системы страхования больше, если говорить о ситуации в двух словах.

Страховщики станут доплачивать стоимость износа запчастей автовладельцам, которым конкретные компании не смогли оформить ремонт машины в рамках закона об «автогражданке». Подразумевается категория водителей, самостоятельно проводившая все необходимые восстановительные работы после получения выплаты деньгами. На сегодняшний день из суммы компенсации обязаны вычитать стоимость износа деталей.

Пока услугой ремонта по ОСАГО пользуется менее 5% пострадавших в дорожных авариях, хотя такая опция выгоднее денежной выплаты. Сложившаяся ситуация говорит о наличии проблем в реализации проекта натурального возмещения, отметил г-н Уфимцев.

