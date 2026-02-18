В Госдуму внесут законопроект о налоге на покупку дорогих машин

Как сообщает ТАСС, авторами инициативы является группа парламентариев во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Налоговая ставка для премиальных авто составит от 1 до 4% от их изначальной стоимости.

Свежий налог предстоит платить одновременно с государственной регистрацией ТС или в течение 30 суток с момента покупки. Но при любом раскладе машину не удастся поставить на учет без погашения долга.

Реализация законопроекта даст возможность пополнять федеральный и местные бюджеты, а также подстегнет оптимизацию владения сверхдорогим движимым имуществом, отмечено в пояснительной записке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Минпромторг пополнил список машин, облагаемых налогом на роскошь.