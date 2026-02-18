294

В Госдуму внесут законопроект о налоге на покупку дорогих машин

Без оплаты такого сбора будет невозможно получить госномера

На рассмотрение депутатов Госдумы планируют внести законопроект, призывающий ввести разовый налог на покупку дорогостоящих автомобилей. Подразумеваются модели дороже 20 млн рублей.

Анатолий Белецкий

Как сообщает ТАСС, авторами инициативы является группа парламентариев во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Налоговая ставка для премиальных авто составит от 1 до 4% от их изначальной стоимости.

Свежий налог предстоит платить одновременно с государственной регистрацией ТС или в течение 30 суток с момента покупки. Но при любом раскладе машину не удастся поставить на учет без погашения долга.

Реализация законопроекта даст возможность пополнять федеральный и местные бюджеты, а также подстегнет оптимизацию владения сверхдорогим движимым имуществом, отмечено в пояснительной записке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Минпромторг пополнил список машин, облагаемых налогом на роскошь.

