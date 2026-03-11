Разовый штраф в сутки за езду без ОСАГО одобрил комитет Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, не позволяющий штрафовать россиян чаще раза в сутки за езду без полиса ОСАГО. На сегодняшний день без него передвигаются около 7-10% отечественных водителей.

Статистикой поделился глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он считает вышеупомянутую инициативу одним из основных шагов по внедрению проверки «автогражданки» с помощью дорожных камер на федеральном уровне, уточняется в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Сокращение доли автомобилистов без ОСАГО положительно повлияет на защищенность остальных участников дорожного движения, отметил г-н Уфимцев. Речь идет о гарантированной возможности урегулирования всех вопросов по возмещению ущерба со страховщиками.

Автоматический мониторинг полисов позволит эффективнее сдерживать рост страховых премий, поскольку добропорядочным водителям не придется «доплачивать» за тех, кто игнорирует «автогражданку», заключил глава РСА.

