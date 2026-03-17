Банк России призвал ввести новую схему расчета выплат по ОСАГО

ЦБ предложил пересмотреть существующий порядок расчета выплат и затрат на ремонт автомобилей по ОСАГО. Согласно нововведениям, необходимо учитывать рыночный ценник запасных частей, причем без оглядки на временные скидки.

В среднем сумма компенсации должна вырасти почти на 10%

Соответствующая инициатива опубликована на официальном сайте Банка России. По задумке представителей регулятора, при расчете средней стоимости автомобильной детали в будущем не нужно учитывать прайс запчасти, которая дешевле оригинальной на 70% и более. Прежде речь шла о 80-процентном пороге.

Кроме того, ЦБ призывает по полной программе уделять внимание тратам на одноразовые комплектующие. На сегодняшний день их общая цена не должна быть больше 2% от стоимости всех замененных в поврежденном автомобиле деталей.

Эксперты регулятора ожидают, что разработанные ими нововведения позволят на 9% поднять средние выплаты по «автогражданке».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские водители призвали сохранить натуральное возмещение по ОСАГО.