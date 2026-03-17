Банк России призвал ввести новую схему расчета выплат по ОСАГО

В среднем сумма компенсации должна вырасти почти на 10%

ЦБ предложил пересмотреть существующий порядок расчета выплат и затрат на ремонт автомобилей по ОСАГО. Согласно нововведениям, необходимо учитывать рыночный ценник запасных частей, причем без оглядки на временные скидки.

Анатолий Белецкий

Соответствующая инициатива опубликована на официальном сайте Банка России. По задумке представителей регулятора, при расчете средней стоимости автомобильной детали в будущем не нужно учитывать прайс запчасти, которая дешевле оригинальной на 70% и более. Прежде речь шла о 80-процентном пороге.

Кроме того, ЦБ призывает по полной программе уделять внимание тратам на одноразовые комплектующие. На сегодняшний день их общая цена не должна быть больше 2% от стоимости всех замененных в поврежденном автомобиле деталей.

Эксперты регулятора ожидают, что разработанные ими нововведения позволят на 9% поднять средние выплаты по «автогражданке».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские водители призвали сохранить натуральное возмещение по ОСАГО.

