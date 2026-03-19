В Госдуме призвали одобрить привязку ОСАГО к водителю вместо автомобиля

В Госдуме считают, что ОСАГО лучше привязывать к конкретным водителям независимо от автомобилей, которыми им предстоит управлять. И правильно было бы дать населению право выбора.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее предложение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его мнению, автомобилисты должны сами выбирать, как лучше поступить.

Первый вариант — оформление «автогражданки» для управления любыми легковушками, и страховая виновника аварии компенсирует ущерб. Второй — привязка полиса к определенной машине, если она в семье одна, а водителей больше. В итоге за руль смогут сесть все близкие родственники, вписанные в страховку.

По словам г-на Нилова, подобный законопроект уже вносили в Госдуму, но одобрения не последовало. Однако парламентарий выразил уверенность, что необходимо двигаться в том же направлении, и нужный результат будет рано или поздно достигнут.

