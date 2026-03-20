В России оформили на четверть больше полисов ОСАГО в 2025-м, чем в 2024-м

В прошлом году число оформленных полисов ОСАГО в нашей стране увеличилось на 24%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. «Автогражданка» в среднем стала на 6% доступнее, что вылилось в 6157 рублей.

Таковы результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни». По словам экспертов, абсолютным лидером по динамике считается столица, которая вышла в плюс на 38%. Следом идет Санкт-Петербург с прибавкой 33%, первую тройку замыкает Ростов-на-Дону благодаря 30%. Минимальную планку, составившую +8%, зафиксировали в Новосибирске.

В то же время полисы ОСАГО максимально подешевели в Тюмени — на 13% или до 6232 рублей. В Северной столице прайс стал демократичнее на 10%, дойдя до 7006 целковых. Затем идут Москва и Нижний Новгород с показателем 9%, в денежном выражении дело дошло до 7108 и 6689 «деревянных». Меньше всего ценник обязательной страховки снизился в Самаре — на 3% или до 6161 рубля.

Лидерами марочного рейтинга по страхованию стали ВАЗ, Toyota и Kia, добавили аналитики.