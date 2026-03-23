Десятки миллионов машин ездят по России без ОСАГО

Опубликована статистика за последние годы

Около трети российских водителей не оформляли ОСАГО последние несколько лет. Без полиса на дороги выезжало почти 23 млн автомобилей.

Анатолий Белецкий

Изображение Десятки миллионов машин ездят по России без ОСАГО

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Госавтоинспекции и ЦБ. Уточняется, что в начале прошлого года на учете в России стояло 67,5 млн транспортных средств. Если говорить о всех категориях, то по итогам 2024-го более 44,6 млн имели «автогражданку». В случае 43,5 млн она была долгосрочной, а в остальных — краткосрочной.

Количество легковушек без ОСАГО в 2024-м слегка уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. На начало января тогда в РФ было зарегистрировано 65,7 млн автомобилей, но об обязательной страховке позаботились 41,2 млн автовладельцев. В свою очередь, в 2023-м по стране ездило 64,5 млн учтенных машин, в то же время страховщики выдали более 40 млн полисов, а свыше 24,5 млн легковушек остались без них.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России оформили на четверть больше полисов ОСАГО в 2025-м, чем в 2024-м.

