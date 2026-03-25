Названы новые сроки запуска проверки ОСАГО дорожными камерами

В России планируют начать проверку наличия полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации осенью текущего года. А пока продолжается модернизация необходимого оборудования.

Похоже, что реализации проекта придется ждать еще полгода

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный комментарий ГУОБДД МВД России. В ведомстве обозначили сроки запуска проекта, отвечая на соответствующий запрос Евгения Машарова, члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

По словам замначальника ГУОБДД МВД Олега Порташникова, возможность задействовать дорожные камеры для администрирования нарушений, связанных с отсутствием ОСАГО, появится приблизительно в октябре 2026 года. К тому моменту должна завершиться доработка сервиса, который позволит автоматизировать деятельность центров фиксации правонарушений в области дорожного движения.

