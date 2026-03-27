В Банке России отметили, что система ОСАГО изменилась к лучшему

Позитивные перемены в системе ОСАГО отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она обратила внимание на увеличение средних страховых выплат водителям и на рост эффективности борьбы с мошенниками, включая автоподставщиков.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), ссылаясь на выступление главы Банка России в рамках пленарного заседания Госдумы, посвященного рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.

Уточняется, что г-жа Набиуллина напомнила о продолжающемся снижении средней цены полиса обязательного автострахования. Такой тренд фиксируется уже второй год подряд. Кроме того, в то же время сократилось количество жалоб водителей на доступность «автогражданки». Еще не остался не замеченным прогресс в борьбе с мошенничеством, включая подставные аварии, подделку документов и другие попытки манипуляций простыми автовладельцами.

Не так давно дюжина российских регионов числилась в так называемой красной зоне, то есть с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО, но к началу 2026 года там остались только Новосибирская область и Ингушетия, добавила г-жа Набиуллина.

