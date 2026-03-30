В России расширили список легковушек, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг дополнил перечень легковых автомобилей, за владение которыми россиянам придется платить транспортный налог с повышенным коэффициентом. Теперь таких моделей стало 573, в прошлом году их насчитывалось 555.

Как сообщается на сайте упомянутого ведомства, на сегодняшний день роскошными в нашей стране официально считаются 305 машин с минимальным ценником 10 млн рублей и еще 268 авто, чья стоимость стартует от отметки 15 млн «деревянных».

Согласно решению Минпромторга, в список включили полдюжины электромобилей: нашумевший Tesla Cybertruck, Mercedes-Benz G-класс EQ, Xiaomi SU7 Ultra Technology, а также Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance и 001 FR.

Кроме того, больше привычного придется отстегивать в казну при покупке Nissan GT-R Nismo I, некоторых моделей Mercedes-Benz, автомобилей с шильдиком McLaren и ряда других.

Напомним, власти применяют повышающий коэффициент к легковушкам со средним прайсом 10 млн рублей и больше. Порог пересмотрели с наступлением 2022 года, до этого верхняя планка не превышала 3 млн «деревянных».

