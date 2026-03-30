Почти половина водителей России получит минимальный коэффициент по ОСАГО

Уже в среду, 1 апреля, в нашей стране проведут ежегодный перерасчет коэффициента бонус-малус, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. И как ожидается, около 18 млн моторизованных россиян получат за безаварийное вождение минимальную ставку 0,46.

Об этом сообщается в телеграм-канале Национальной страховой информационной системы (НСИС). Глава организации Николай Галушин пояснил, что сейчас в базе находятся данные 39 млн водителей. И почти половину из них отметят минимальным коэффициентом бонус-малус. Кстати, за последние четыре года количество аккуратных автомобилистов с самой низкой ставкой выросло в РФ на 6,5 млн человек, добавил г-н Галушин.

Наименьшее количество водителей с максимальной скидкой за безаварийное вождение пока наблюдается в Дагестане — 9%. Следом идут Ингушетия и Тыва с 12,7% и 15,3% соответственно.

Впрочем, снижение коэффициента и, как следствие, стоимости «автогражданки» ждет не всех. Если в течение прошлого периода была зафиксирована страховая выплата, то водителю КБМ увеличат. И чем больше аварий произошло, тем выше станет ставка. Ее максимальное значение — 3,92.

Напомним, что новичкам изначально присваивается коэффициент 1,17. А если в полис ОСАГО вписывают нескольких водителей, то для расчета стоимости страховки используют ставку самого «аварийного» из них.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России назвали новые сроки запуска проверки ОСАГО дорожными камерами.