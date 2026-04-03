548

Сборы по ОСАГО выросли на сотни миллионов рублей

Цифры пошли вверх благодаря коротким полисам

С января по март 2026 года сборы по ОСАГО в нашей стране увеличились на 838 млн рублей, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Рост показателей обеспечила популярность коротких полисов.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Сборы по ОСАГО выросли на сотни миллионов рублей

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС). По словам экспертов, в то же время общая средняя премия по рынку упала на 30%, составив 4,8 тыс. рублей.

В первом квартале общее количество заключенных договоров ОСАГО достигло 15,6 млн. Свежие показатели превысили прошлогодние на 5 млн штук, год назад наши соотечественники оформили 10,7 млн полисов. Общий размер премии достиг 74,7 млрд «целковых».

Короткие полисы заняли 38% в общей структуре, что вылилось почти в 6 млн штук. Но в первые три месяца 2025-го на «автогражданку» со сжатыми сроками приходилось всего 8%. Теперь речь идет о 1,7% от общего объема страховой премии, что ближе к 1,3 млрд рублей. Короткие полисы в среднем пошевели на 31%, их прайс достиг отметки 211 «деревянных».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует