Сборы по ОСАГО выросли на сотни миллионов рублей

С января по март 2026 года сборы по ОСАГО в нашей стране увеличились на 838 млн рублей, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Рост показателей обеспечила популярность коротких полисов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС). По словам экспертов, в то же время общая средняя премия по рынку упала на 30%, составив 4,8 тыс. рублей.

В первом квартале общее количество заключенных договоров ОСАГО достигло 15,6 млн. Свежие показатели превысили прошлогодние на 5 млн штук, год назад наши соотечественники оформили 10,7 млн полисов. Общий размер премии достиг 74,7 млрд «целковых».

Короткие полисы заняли 38% в общей структуре, что вылилось почти в 6 млн штук. Но в первые три месяца 2025-го на «автогражданку» со сжатыми сроками приходилось всего 8%. Теперь речь идет о 1,7% от общего объема страховой премии, что ближе к 1,3 млрд рублей. Короткие полисы в среднем пошевели на 31%, их прайс достиг отметки 211 «деревянных».