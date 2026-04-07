Названы авто, которые россияне чаще страховали в первом квартале 2026 года

С января по март 2026 года в нашей стране чаще всего оформляли полисы ОСАГО на автомобили LADA, Toyota и Hyundai. В первом случае доля в продажах «автогражданки» составила 21,1%, во втором и третьем — 10,7% и 6,5%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Еще в первую пятерку сумели попасть машины с шильдиками Kia и Nissan благодаря 6,2% и 5,2%. Следом идет Renault с 4,8%, за ним пристроился Volkswagen за счет 4,2%. В хвосте первой десятки оказались Chevrolet с 3,6%, Ford с 3,2% и Mitsubishi с 2,7%.

Эксперты обратили внимание, что за указанный период «автогражданка» была самой дорогой в Новосибирской области. Полис обошелся тамошним водителям в 13 696 рублей, что 1,9 раза выше среднего прайса по стране. Еще раскошелиться пришлось автомобилистам из Ингушетии и Хабаровского края, выложившим 10 794 и 9836 рублей. В том же списке значится Татарстан с показателем 9011 «целковых», затем идет Москва из-за ценника, достигшего отметки 8800 рублей.

Остается сказать, что средняя стоимость ОСАГО по итогам первого квартала увеличилась за год на 3,8%, достигнув 7214 «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что сборы по «автогражданке» выросли на сотни миллионов рублей.