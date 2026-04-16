ОСАГО сломалось: почему безаварийное вождение больше не спасает от высоких цен полисов

Несмотря на сокращение совокупного объема страховых премий по ОСАГО в прошлом году на 0,5% (до 330,3 млрд руб.), индивидуальная стоимость полиса для отдельных категорий водителей демонстрирует заметный рост. Участники рынка связывают подобную динамику с переходом от линейного расчета тарифов к сложным математическим моделям сегментации клиентов, пересмотром территориальных коэффициентов, а также стремлением страховщиков сбалансировать портфели в условиях удорожания стоимости ремонта. А подробности — в материале портала «АвтоВзгляд», который пообщался с экспертами рынка.

Объем страховых премий по ОСАГО в стране в прошлом году, как отмечает вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, сократился, согласно ЦБ, на 0,5%, до 330,3 млрд рублей. И этот факт, по его мнению, означает, что для безаварийных водителей продолжается постепенное снижение стоимости полиса.

Однако, по замечанию основателя страхового агентства Chernov. Expert Андрея Чернова, если раньше расчет ОСАГО был линейным («мощность x регион x стаж»), то сегодня соответствующие коэффициенты представляют собой сложную математическую модель. Страховщики сегментируют клиентов: в зависимости от компании это происходит на еженедельной, ежемесячной или ежеквартальной основе. То есть спустя время клиент может попасть в «несегмент».

Но рост цены вдвое, как заверяет эксперт, не носит системный характер. Для опытных автомобилистов такой проблемы нет. В основном такой рост может быть в сегменте молодых водителей со стажем до трех лет. Дело в том, что «в моменте» компания могла привлекать молодых водителей, но, например, спустя месяц поняла, что их концентрация в страховом портфеле стала слишком большой, и ввела высокие тарифы, чтобы остудить спрос на свои услуги и финансово перекрыть потенциальную убыточность.

Также заметное удорожание услуги для безубыточного клиента, как уточняет Демидов, может быть связано, например, с пересмотром территориального коэффициента для региона проживания. А существенный разброс цен на ОСАГО от разных компаний может быть вызван тем, что каждый участник рынка устанавливает собственные тарифы в пределах установленного коридора на основе своей оценки вероятности ДТП. Встречаются и случаи откровенного демпинга.

Заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век» Дмитрий Смирнов уверяет, что существенное удорожание ОСАГО могут вызвать лишь несколько факторов: вина в ДТП за время действия предыдущего полиса, добавление в страховку неопытного водителя или переход на полис мультидрайв (коэффициент 3,16), либо регион регистрации автомобиля, где действует повышенный территориальный коэффициент.

При этом Демидов из «Ренессанс страхования» не советует выбирать конкретное предложение, ориентируясь исключительно на цену. Получать компенсацию в подавляющем большинстве ДТП потерпевший, по словам специалиста, будет в «своей» страховой (по системе прямого возмещения убытков). Поэтому в первую очередь важно ориентироваться на качество работы участника рынка: отзывы его клиентов, а также состав станций, где проводится ремонт по ОСАГО, и удобство процесса урегулирования убытков.

Чернов тоже не рекомендует каждый год искать самый дешевый вариант ОСАГО. Многие, по его словам, забывают про накопительный эффект. Модели страховщиков оценивают не только возраст-стаж, но и сумму денег, которую клиент принес компании, а это тоже влияет на цену пролонгации.

При этом удорожание полиса из-за официальной индексации тарифов случается редко, замечают в пресс-службе ГК «Автодом». Коридор базовой ставки, который определяет регулятор, с декабря 2025-го (в прошлом году тарифы пересматривались дважды) составляет для легковушек 1399-8665 руб., и, опираясь на нее, страховщики рассчитывают премию по ОСАГО в относительно широком диапазоне.

Основная причина разницы разброса цен заключается в механизме индивидуальной оценки рисков: каждая компания по-своему применяет такие параметры, как коэффициент бонус-малус (КБМ, по сути — скидка за безаварийность), возраст и стаж водителя, мощность двигателя и регион проживания.

Кроме того, за последнее время заметно выросли средняя стоимость восстановительного ремонта и цены на запчасти, в связи с чем страховщики, как замечают в «Автодоме», пересмотрели тарифы. В итоге один и тот же автовладелец в разных компаниях может получить предложения с большой разницей в цене.

С другой стороны, если отдельно взятая цена на услугу значительно ниже среднерыночной, высока вероятность купить подделку, предупреждают специалисты. При наступлении страхового случая никаких выплат по такому документу не будет. А за вождение без действующего полиса, как известно, предусмотрены штрафы, избегать которых будет гораздо сложнее после внедрения автоматического выявления водителей без ОСАГО с помощью дорожных камер. Поэтому после покупки полиса рекомендуется убедиться, что он зарегистрирован в системе Российского союза автостраховщиков (РАС).

Если говорить о реальной индексации, то по физическим лицам и по рынку в целом Смирнов из СК «Двадцать первый век» видит удорожание полиса ОСАГО за 2025 год на 2,8%. По итогам нынешнего года он ожидает умеренного изменения цены на ОСАГО для физлиц — в пределах 5%.

Таким образом, «рецепт» приемлемой стоимости ОСАГО выглядит в целом не сильно изменившимся в сравнении с тем, который был актуален год назад. То есть если водитель с солидным стажем к исходу целого года безаварийной езды, загрузив подходящее приложение, видит не тот разброс цен, которого он ожидал, вполне вероятно, ему стоит просто тщательнее изучить все возможные варианты, и в итоге он получит желаемое.

Есть, впрочем, и еще один «свежий» аспект, способный заметно повлиять на стоимость обязательной для всех водителей услуги. С 23 апреля 2025-го некоторые компании начали предоставлять т.н. «Белую карту» — новый формат страхования, распространяемый одновременно на Россию и Белоруссию. Это электронный полис с соглашением, которое позволяет использовать ОСАГО в обеих странах. Опция не включается в стандартные соглашения по умолчанию (его необходимо подключать отдельно) и не распространяется на действующие. Подключить ее можно в момент заключения договора, но именно такой шаг может, опять же, заметно увеличить стоимость полиса.

В России тарифы на расширенное ОСАГО утверждаются Центробанком и варьируются от 3400 до 3590 руб. для легковушек и от 7560 до 7980 руб. для грузовиков. Страховщики самостоятельно выбирают тариф в указанных пределах.