В РФ призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для работающих пенсионеров

Как сообщает РИА «Новости», инициатива принадлежит вице-спикеру Государственной думы Владиславу Даванкову и депутату фракции «Новые люди» Антону Ткачеву. Согласно нововведению, упомянутая категория пенсионеров должна получить вычет, компенсирующий затраты на ремонтные работы для одной личной легковушки. Уточняется, что льгота может быть предоставлена на основании подтверждающих документов из автосервиса в рамках установленного годового лимита.

С учетом действующего механизма НДФЛ инициативу можно расширить на пенсионеров, которые получают денежные средства, облагаемые налогом на доходы физических лиц, отметили парламентарии. Они подчеркнули, что для многих пожилых россиян автомобиль является не предметом роскоши, а необходимым средством передвижения в повседневной жизни. Например, машина нужна для поездок продуктами, в аптеку или поликлинику. В небольших населенных пунктах личный транспорт частенько остается единственным удобным способом добраться до социальных объектов.

