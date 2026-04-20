Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 10% из-за увеличения лимита выплат

Сейчас максимальная сумма по возмещению вреда жизни и здоровью потерпевших по ОСАГО составляет 500 000 рублей. Однако уже в ближайшем будущем планку планируют поднять до 2 млн, и такие изменения скажутся на средней стоимости страховки для водителей.

По расчетам Российского союза автостраховщиков, рост средней премии составит в районе 10%. Информация об этом появилась в телеграм-канале организации 20 апреля. При этом в РСА отметили, что все расчеты и корректировку тарифов должен будет производить Банк России. Именно регулятор сможет менять базовые ставки в соответствии с новыми условиями.

Правительство РФ уже одобрило законопроект об увеличении выплат по жизни и здоровью в ОСАГО. В документ внесли одну правку: дату вступления в силу перенесли на 1 марта 2027 года. В союзе автостраховщиков эту инициативу поддерживают. Там считают, что нововведение сократит разницу между выплатами по «автогражданке» и по страхованию ответственности перевозчиков.

Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что сейчас при схожих травмах в ДТП потерпевший по ОСАГО может получить максимум 500 000 рублей, а по страховке перевозчика — до 2 000 000. Кроме того, глава союза напомнил, что нынешний лимит не пересматривался с 2014 года. За это время стоимость лечения и реабилитации заметно выросла, и новая планка позволит покрывать расходы в соответствии с нынешними ценами, особенно при тяжелых травмах.