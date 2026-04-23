Краткосрочная «автогражданка» переживает бум продаж

По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), доля краткосрочных договоров достигла 38% от общего числа полисов ОСАГО — это 5,952 млн штук. Для сравнения, в первом квартале 2025 года показатель составлял лишь 8%. При этом в денежном выражении «короткие» страховки приносят страховщикам скромные 1,7% общей премии, или 1,254 млрд рублей. Средняя стоимость такого полиса за год снизилась на 31% и составила 211 руб.
Ультракороткие полисы на 24 часа полностью перекроили сегмент: их продажи выросли в семь раз и достигли 5,9 млн договоров, что соответствует 9%: всех краткосрочных сделок. Количество полисов, купленных таксистами, за год увеличилось в шесть раз и превысило шесть миллионов.
Генеральный директор НСИС Николай Галушин прогнозирует, что по итогам 2026 года будет продано около 20 млн коротких полисов на сумму порядка 4 млрд рублей, ведь застраховано пока лишь немногим более 600 000 уникальных такси.