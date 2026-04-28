Стало известно, сколько полисов е-ОСАГО продано в России в 2026 году

Электронный формат обязательного страхования автогражданской ответственности окончательно закрепился в качестве основного способа оформления полисов. Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за январь-март 2026 года автовладельцы оформили 12,6 млн полисов е-ОСАГО, причем почти 4,9 млн из них пришлись на один только март. На долю цифровых договоров приходится 81,2% от общего числа заключенных в стране соглашений по обязательной «автогражданке».

Динамика впечатляет: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года прирост составил 70,4%. Президент РСА Евгений Уфимцев связывает такой результат с удобством дистанционного оформления и активным развитием цифровых сервисов в страховой отрасли. Возможность получить полис онлайн без визита в офис, отсутствие бумажного документооборота, оперативная обработка заявок — все это, по его слова, не только экономит время автомобилистов, но и делает страховые продукты доступнее в любой точке страны.

География спроса вполне ожидаема и в целом отражает плотность автопарка по регионам. Уверенное лидерство удерживает Москва — столичные водители оформили 1,4 млн электронных полисов, что соответствует 10,8% всех продаж е-ОСАГО в стране. На втором месте расположилась Московская область с показателем 979 000 полисов и долей 7,7%. Замыкает тройку Краснодарский край, где было заключено 713 000 договоров (5,6% общероссийского объема).

Стоит напомнить, что электронная версия документа имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. При проверке инспектору ГАИ достаточно показать полис на экране смартфона. Однако специалисты советуют подстраховаться от возможных проблем со связью: имеет смысл сохранить PDF-файл с документом во внутренней памяти устройства, а еще надежнее — держать в машине его распечатанную копию.