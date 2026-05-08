В 60 российских регионах ОСАГО считается убыточным

Согласно результатам первых трех месяцев текущего года, ОСАГО признали убыточным в шести десятках регионов нашей страны. Страховщики работали в минус, поскольку их выплаты автомобилистам были больше сборов.

Об этом в официальном телеграм-канале Всероссийского союза страховщиков (ВСС) заявил его вице-президент Сергей Ефремов. По его словам, потеря денег главным образом происходит из-за действий злоумышленников, которые ухитряются зарабатывать на выплатах.

Для противодействия мошенникам создаются особые группы, поддерживающие контакт с сотрудниками полиции, прокуратуры, а также Федеральной службы безопасности (ФСБ) и региональными властями.

В качестве позитивного примера слаженного взаимодействия между ведомствами г-н Ефремов выделил Краснодарский край. Тамошний губернатор понимает, что страхование — это бизнес, и страховщики не могут трудиться в убыток, подчеркнул специалист.

Остается сказать, что конкретный список убыточных регионов России в плане «автогражданки» пока держат в секрете.

