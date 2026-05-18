В России увеличились сборы по ОСАГО

За первые четыре месяца текущего года сборы по договорам ОСАГО в России составили 106,11 млрд рублей. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, планка подросла на 2,8%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС). По словам экспертов, российские автомобилисты подписали в 1,45 раза больше бланков «автогражданки», чем в январе-апреле 2025-го. Количество полисов достигло 21,96 млн штук, что на 6,7 млн больше, чем в прошлом году.

В то же время средняя премия по ОСАГО сократилась до 4833 рублей, в прошлом году речь шла о 6774 «целковых». При снижении показателей почти на 30% рост количества договоров в основном связывают с популярностью краткосрочного формата. Продажи такой «автогражданки» увеличились до 8,139 млн экземпляров или в 6,7 раза.

В итоге на короткие полисы пришлось 37% от общего объема, в прошлом году фиксировали лишь 8%. Общая премия по укороченному ОСАГО стала в 4,7 раза больше, вылившись в 1,7 млрд рублей.

